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Medya EDHO bitti mi? EDHO 200.bölüm yayınlanmayacak mı?
Medya

EDHO bitti mi? EDHO 200.bölüm yayınlanmayacak mı?

EDHO neden bitti? Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinin 200.bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta ekranlara gelmişti. Ancak 26 Ekim’de dizinin yeni sezon ilk bölümü ekranlara gelmedi. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan açıklama geldi. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz niye bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:03:00 -
EDHO bitti mi? EDHO 200.bölüm yayınlanmayacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7.sezonu için kadrosuna 12 önemli ismi dahil etti. 200.bölümüyle yeni sezona ‘merhaba’ demeye hazırlanan dizi ekranlara gelmedi. 26 Ekim Salı akşamı yayımlanması gereken dizi yerine ATV ekranlarında başka bir film yayımlandı. Konu hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, EDHO bitti mi? EDHO 200.bölüm verilmeyecek mi?

EDHO bitti mi? EDHO 200.bölüm yayınlanmayacak mı?

Geçtiğimiz hafta yayımlanan 200.bölüm fragmanı büyük ilgi gören EDHO ekranlara veda etti. Konu hakkında dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan açıklama geldi. Oktay Kaynarca, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

 “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…

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