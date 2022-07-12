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Yerel Edepsiz kadın, canını ve trafiği tehlikeye attı
Yerel

Edepsiz kadın, canını ve trafiği tehlikeye attı

Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camından sarkarak çığlıklarla dans etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 23:11:00 -
Edepsiz kadın, canını ve trafiği tehlikeye attı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadın, seyir halinde ilerleyen taksinin camından dışarı sarktı.

Camdan sarkan kadın, yaptığı şeyin tehlikesine aldırış etmeden dans etti.

Çığlıklar atarak dans etmeye devam etti

Aracın hareket halinde olmasına rağmen genç kadın, çığlıklar atarak uzun bir süre dans ederken taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; o anlar seyir halinde ilerleyen başka bir sürünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

 

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