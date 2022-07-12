Edepsiz kadın, canını ve trafiği tehlikeye attı
Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camından sarkarak çığlıklarla dans etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadın, seyir halinde ilerleyen taksinin camından dışarı sarktı.
Camdan sarkan kadın, yaptığı şeyin tehlikesine aldırış etmeden dans etti.
Çığlıklar atarak dans etmeye devam etti
Aracın hareket halinde olmasına rağmen genç kadın, çığlıklar atarak uzun bir süre dans ederken taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; o anlar seyir halinde ilerleyen başka bir sürünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.