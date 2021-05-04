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Yaşam Eczaneler açık mı bugün | Eczaneye gitmek yasak mı?
Yaşam

Eczaneler açık mı bugün | Eczaneye gitmek yasak mı?

Eczaneler kaça kadar açık? 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşlar tam kapanma sürecinde eczanelerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Eczaneler açık mı? Tam kapanma nöbetçi eczane

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:41:00 -
Eczaneler açık mı bugün | Eczaneye gitmek yasak mı?

Eczaneye gitmek için izin belgesi mi lazım? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanma sebebiyle eczaneye gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, eczaneye gitmek yasak mı?

Eczaneler açık mı bugün | Eczaneye gitmek yasak mı?

Eczaneler tam kapanma sürecinde hizmet vermeye devam ediyor. Eczaneler pazar günleri ise nöbet usulüne göre çalışıyor. İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada tam kapanma süresince 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verileceği duyuruldu. Aynı açıklamada 17 Mayıs itibariyle eczanelerin 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

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