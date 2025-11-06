Eczanedeki şiddette yeni gelişme… Akit yazdı saldırgan kalfa kovuldu

Avukat Kaya yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2025 tarihinde müvekkili Meryem Kara’ya ait Meryem Eczanesi’nde meydana gelen olayın ardından, müvekkilinin 15 Ekim 2025 tarihli olaya dair görüntüleri öğrenir öğrenmez, kamera kayıtlarını bizzat adli makamlara teslim ettiğini belirtti.

Açıklamada, olaylarda adı geçen Arif F. isimli çalışanın davranışlarının öğrenilmesinin ardından, iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiği ve eczane ile herhangi bir ilişiğinin kalmadığı ifade edildi.

Kaya, müvekkilinin olaylarla ilgili olarak adli makamlara yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Müvekkilim olayın aydınlatılması için tüm kayıtları bizzat adli mercilere sunmuştur. Yaşanan olay tamamen adli bir vaka olup, taraflar arasında gerçekleşmiştir. Müvekkilim veya eczane olaylarla hiçbir şekilde bağlantılı değildir.” dedi.

Ayrıca, sosyal medya veya basında haksız ve isnatsız şekilde yapılan paylaşımlar ve haberler hakkında da yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, “Bu tür yayınları yapan kişiler hakkında gerekli şikayetler yapılacak, hukuki süreç başlatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, kamuoyuna bilgilendirme amacıyla paylaşılırken, eczane ve müvekkilin olaylara herhangi bir dahli bulunmadığı bir kez daha vurgulandı.