Eczacıbaşı VitrA ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA ile ambalajlı su markası Erikli arasında 4 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Erikli ile beşinci sezonumuza giriyoruz. Sportif alandaki ulusal ve uluslararası başarıların yanı sıra kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmek ve daha çok kız çocuğunu sporla buluşturabilmek amacımız doğrultusundaki mücadelemizde Erikli'nin desteklerini yanımızda hissetmekten ve yeni sezonda yine birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erikli Genel Müdürü Serdar Seyhanlı ise farklı spor branşlarını desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Erikli olarak uzun yıllardır sporun farklı alanlarını destekliyoruz. Bugün kulüplerimiz voleybol branşında ülkemizi en önemli organizasyonlarda temsil ediyor. Uluslararası arenada birçok başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışındaki antrenman ve müsabakalarında yanında olmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda sponsoru olduğumuz Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'mıza ve mücadele veren takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum."