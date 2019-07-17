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Ecdat yadigarı cami aslına uygun yenileniyor

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zararlar sebebiyle zaman içerisinde geçirdiği onarımlarla geçmişin birtakım izlerini bugüne taşıyan Orhan Gazi Camisi, aslına uygun yenilenecek.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
Ecdat yadigarı cami aslına uygun yenileniyor

Orhan Gazi adına Adapazarı ilçesinde inşa edilen ve şimdiye kadar birçok depremde hasar görmesine rağmen yıllara meydan okumayı sürdüren ecdat yadigarı camide, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Kesme taştan yapılan dikdörtgen planlı caminin Marmara Depremi'nde yıkılan ve yerine yapılan minaresini aslına uygun taştan minare şekliyle tekrar inşa eden ekipler, tarihi ibadethaneyi aslına uygun yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Camide eski dönemlere ait altın varak bulundu

Raspalama işlemi yapılan camide titizlikle görev yapan restoratörler, neşter yardımıyla tahta ve duvarlarda kazı çalışması yürütüyor. Camide eski dönemlere ait altın varak ve kalem işlerine rastlanıldığını belirten yetkililer, caminin en kısa sürede ibadete açılması için uğraş veriyor.

"Ümidimiz, en yakın zamanda biteceğidir"

Sakarya Müftüsü İhsan Açık, yaptığı açıklamada, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi Orhan Gazi Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldığını anlattı.

Caminin aslına uygun boyanacağını bildiren Açık, "Boya-badana sırasında kazı yapılmıştır. Tahtaların özellikle hasar görüp görmediği inceleniyor. Aslına uygun yapabilme adına, verilen süre uzayabiliyor. Biz halkımızın bu camiye karşı rağbetini bildiğimiz için yetkilileri çok sıkıştırıyoruz. Vatandaşımız, 'Cami ne zaman açılacak, ne zaman burada ibadet edeceğiz?' diye düşündüğü için biz de onları sıkıştırıyoruz." diye konuştu.

Yetkililerin, "Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün camiyi hem şekil hem de renk itibarıyla aslına uygun yapmak için uğraştığını, özellikle tarihi hiçbir şeye zarar vermeden restorasyon yapmak istediğini, o nedenle işin uzadığını" söylediğini aktaran Açık, "Ama bizim ümidimiz, en yakın zamanda biteceğidir. Rabbim inşallah camimizde hep beraber ibadet yapabilmeyi nasip etsin. İnşallah güzel şekilde bitecek." dedi. 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  1. Sakarya
  2. Bursa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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