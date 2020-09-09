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Ekonomi ECB'nin gündeminin avro olması bekleniyor
Ekonomi

ECB'nin gündeminin avro olması bekleniyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: - "ECB, çok güçlü avronun enflasyon hedefini tehlikeye atacağına dair açıklamada bulunabilir" - "Avronun değer kazanmasının durdurulamaması durumunda tahvil alım programında bu yıldan sonra artışa gidilebilir" - Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot: - "ECB'nin avronun değer kazanmasından endişelenmeye başlaması, yeni aksiyonun yıl sonuna kadar geleceğine dair düşüncemizi destekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:05:18 -
ECB'nin gündeminin avro olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken bankanın gündeminin değer kazanan avro olması öngörülüyor.

ECB, para politikasına ilişkin eylül ayı toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda faizlerde değişiklik yapılması beklenmezken, bankanın gündeminde değer kazanan avronun olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistler, şu anda olmasa bile bankanın avronun değer kazanmasından dolayı bundan sonra aksiyon alabileceğini belirtti.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin toplantıda uyguladığı politikaya dair herhangi bir değişiklik açıklamayacağı öngörüsünde bulundu. Enflasyona dair son gelişmelere odaklanılacağını belirten Houte, ağustos ayına ilişkin manşet enflasyonun negatif seviyede olduğuna, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1 seviyesinin altında bulunduğuna dikkati çekti.

Bankanın yüzde 2 olan enflasyon hedefini anımsatan Houte, "Enflasyon tahmini aşağı yönlü revize edilecek mi ya da edilmeyecek mi bunu izlemek ilginç olacak" ifadelerini kullandı.

Houte, bunların ötesinde avronun değer kazanmasının bankanın enflasyon hedefine yardımcı olmadığını, deflasyonist baskıları artırdığını kaydetti.

ECB'nin avronun değer kaybetmesi konusunda istişare etmeye çalışacağını aktaran Houte, bankanın çok güçlü avronun enflasyon hedefini tehlikeye atacağına dair açıklamada bulunabileceğini dile getirdi.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) miktarının değişmesi için erken olduğunu vurgulayan Houte, gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar tahvil alımı için yeterli para bulunduğunu söyledi.

Houte, avronun değer kazanmasının durdurulamaması durumunda tahvil alım programında bu yıldan sonra artışa gidilebileceğini belirtti.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ettiğini ifade etti. ECB'nin varlık alım programında ve PEPP'de de değişikliğe gitmeyeceğini öngören Groot, PEPP'de yeterli derecede likidite sağlanana kadar bankanın bekleyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Groot, PEPP'nin hala ana enstrüman olduğunu vurguladı.

"ECB'nin avronun değer kazanmasından endişelenmeye başlaması, yeni aksiyonun yıl sonuna kadar geleceğine dair düşüncemizi destekliyor" değerlendirmesinde bulunan Groot, avronun etkisine bakıldığında faiz indiriminin PEPP güncellemesinden daha etkili olabileceğini belirtti.


-"ECB, bekle-gör politikasını sürdürecek"


Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin bekle-gör politikasını sürdürmesini beklediğini ifade etti.

ECB'nin bu toplantısında herhangi bir aksiyon almayacağını tahmin ettiğini kaydeden Schubert, bankanın şu anki pozisyonunu koruyacağını düşündüğünü aktardı.

Schubert, ECB'nin gelişmeleri gözlemlemek için şu anda daha iyi bir pozisyonda olduğunu dile getirdi.

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