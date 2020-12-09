ECB'de ana gündem Pandemi Acil Varlık Alım Programı ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapılacak toplantısında, ana gündemin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) olması bekleniyor.



PEPP ve TLTRO'da gevşeme olacağı öngörüsünde bulunan uzmanlar, PEPP'nin artırılabileceğini ve uygulanma süresinin uzatılabileceğini, TLTRO'nun süresinin de Haziran 2022'ye çıkartılabileceğini belirtiyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin birtakım problemlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Büyümenin yenilenen kısıtlama önlemleriyle birlikte yavaşladığını ifade eden Houte, enflasyonun negatif seviyelerde bulunduğunu ve yüzde 2'ye doğru ulaşmasının hızlı bir şekilde olmayacağını kaydetti.

Avronun dolara karşı güçlendiğini, bunun da büyüme ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu vurgulayan Houte, bu sebepten dolayı ECB'nin eyleme geçmesi gerektiğini söyledi.





- "En çok onaylanacak iki seçeneğin PEPP ve TLTRO olduğu net hale geldi"





Peter Vanden Houte, Banka'nın önceki toplantıda "politika önlemlerinde tekrar ayarlamalar yapılabileceğinin" sinyallerini verdiğini, bununla birlikte Banka üyelerinin konuşmalarından da en çok onaylanacak iki seçeneğin PEPP ve TLTRO olduğunun net hale geldiğini, bundan dolayı bu programlara ve daha belirgin olarak da bu programların uygulanma sürelerine vurgu yapılabileceğini aktardı.

Houte, bankacılık sektörü üzerindeki negatif etkiler göz önünde bulundurulduğunda, mevduat faiz oranında indirime gitmenin "en çok tercih edilecek politika seçenekleri arasında olmayacak" gibi göründüğünü söyledi.

Houte, PEPP'nin 500 milyar avro tutarında artırılabileceğini ve programın uygulanma süresinin 2021'in sonuna kadar, TLTRO'ların süresinin de Haziran 2022'ye kadar uzatılabileceğini bildirdi.

Bankalardaki likiditenin büyük bir bölümünü negatif mevduat faiz oranlarından muaf tutmak için kademeli faiz uygulamasında artışa gidilebileceğini aktaran Houte, "fallen angels" olarak adlandırılan "çöp, yatırım yapılamaz" nota sahip tahvillerin de şirket tahvil alım programına dahil edilebileceğini söyledi.





- "ECB, çok net bir mesajla politikada ayarlamalar yapacak"





Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin çok net bir mesajla politikada ayarlamalar yapacağını, Banka'nın PEPP ve TLTRO'da gevşemeye gideceğini aktardı.

PEPP'nin 400 milyar avro tutarında artırılabileceğini, süresinin de 12 ay uzatılabileceğini belirten Groot, TLTRO'nun süresinin de Haziran 2022'ye kadar ayarlanabileceğini ve faizlerde herhangi bir değişiklik beklemediğini kaydetti.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise PEPP'deki artış miktarının 600 milyar avroya kadar gerçekleşebileceğini, süresinin de 2021'in sonuna kadar uzatılabileceğini bildirdi.

