Ebru Şallı'nın sosyal medyayı sallayan tatlısı! 5 malzemeyle hazırlanıyor, yiyen tarifini soruyor

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki paylaşımlarıyla tanınan Ebru Şallı'nın önerdiği çikolatalı tatlı, sosyal medyada ilgi gören tarifler arasına girdi.

Yoğurdun ferahlatıcı lezzetini kakaoyla birleştiren tarif, tatlı tüketmek isteyen ancak ağır şerbetli tatlılardan uzak duranlara farklı bir seçenek sunuyor.

Şallı'nın karın şişkinliğine iyi geldiğini belirttiği tarif, kolay hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor.

EBRU ŞALLI'NIN ÇİKOLATALI TATLISININ SIRRI NE?

Tarifin temelini yoğurt oluşturuyor. İçerdiği canlı kültürler sayesinde probiyotik özelliğe sahip olabilen yoğurt, sindirim sistemini destekleyen besinler arasında yer alıyor.

Ham kakao, bal ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan karışım, buzdolabında dinlendirildiğinde pudinge benzeyen bir kıvam kazanıyor.

Ancak uzmanların da vurguladığı gibi, tek bir besinin karın şişkinliğini anında ortadan kaldırdığı veya yağ yakımını hızlandırdığı bilimsel olarak söylenemez.

İŞTE 5 MALZEMELİ PRATİK TATLI TARİFİ

Malzemeler:

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı ham kakao

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

İsteğe bağlı yaban mersini

HAZIRLAMASI OLDUKÇA KOLAY

Öncelikle yoğurdu derin bir kaseye alın ve üzerine balı ilave ederek karıştırın.

Ardından ham kakaoyu ince bir süzgeç yardımıyla eleyerek karışıma ekleyin. Böylece kakaonun topaklanmasını önleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını ayrı bir kapta hafifçe eriterek sıvı hale getirin. Yağın fazla sıcak olmamasına dikkat edin.

Erittiğiniz yağı yoğurtlu karışıma ekleyin ve bütün malzemeleri bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Hazırladığınız tatlıyı buzdolabında kıvam alana kadar dinlendirin.

Son olarak üzerine birkaç tane yaban mersini ekleyerek servis edebilirsiniz.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİNE GERÇEKTEN İYİ GELİYOR MU?

Tarifte kullanılan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak sağlığına katkı sağlayabilir. Ancak her yoğurt aynı miktarda probiyotik içermez ve etkileri kişiden kişiye değişebilir.

Özellikle laktoza duyarlı kişilerde yoğurt tüketimi şişkinliği artırabilir.

Bu nedenle Ebru Şallı'nın önerdiği tatlı, dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilebilir ancak karın şişkinliğini anında gideren veya doğrudan zayıflatan bir yöntem olarak görülmemelidir.

TATLI KRİZİNE PRATİK ALTERNATİF

Fırın kullanmadan hazırlanan bu tarif, özellikle çikolatalı tatlılardan vazgeçemeyenlerin deneyebileceği seçeneklerden biri.

Üstelik kakao miktarı damak zevkine göre artırılabilir, üzerine farklı meyveler eklenerek tatlı çeşitlendirilebilir.