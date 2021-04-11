EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı
EBA ders programı | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Yeni haftayla birlikte öğrenciler EBA yayın akışını, ders programını araştırıyor. Peki, EBA 12-16 Nisan programı belli oldu mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Canlı derslerin yanı sıra EBA TV’den dersler de sürüyor. Öğrenciler 12-16 Nisan ders programını araştırmaya başladı. Peki, EBA TV ders programı nasıl öğrenilir?
EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı