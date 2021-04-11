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Eğitim EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı
Eğitim

EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı

EBA ders programı | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Yeni haftayla birlikte öğrenciler EBA yayın akışını, ders programını araştırıyor. Peki, EBA 12-16 Nisan programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 21:44:00 -
EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Canlı derslerin yanı sıra EBA TV’den dersler de sürüyor. Öğrenciler 12-16 Nisan ders programını araştırmaya başladı. Peki, EBA TV ders programı nasıl öğrenilir?

EBA haftanın programı | EBA TV 12-16 Nisan ders programı

 

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