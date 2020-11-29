EBA TV ders programı | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise okullarına dönemeden yüz yüze eğitime ara verildi. Artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitim 4 Ocak 2021'e kadar iptal edildi. Öğrenciler derslerini EBA web sitesi, canlı dersler ve EBA TV’den takip ediyor.

EBA haftalık ders programı

Öğrenciler haftalık ders programlarını araştırıyor. 30 Kasım-6 Aralık ders programı belli oldu.

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