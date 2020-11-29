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Eğitim EBA haftalık ders programı
Eğitim

EBA haftalık ders programı

EBA TV yayın akışı | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara verildi. Öğrenciler derslerini EBA web sitesi, canlı yayınlar ve EBA TV üzerinden takip edebiliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını merak ediyor. İlkokul EBA TV ders programı | 30 Kasım ortaokul EBA haftalık ders programı | Lise haftalık ders programı güncel

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:21:00 -
EBA haftalık ders programı

EBA TV ders programı | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise okullarına dönemeden yüz yüze eğitime ara verildi. Artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitim 4 Ocak 2021'e kadar iptal edildi. Öğrenciler derslerini EBA web sitesi, canlı dersler ve EBA TV’den takip ediyor.

EBA haftalık ders programı

Öğrenciler haftalık ders programlarını araştırıyor. 30 Kasım-6 Aralık ders programı belli oldu.

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

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