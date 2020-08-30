EBA ders programı MEB ilkokul ortaokul lise TRT EBA TV ders programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Türkiye’de koronavirüs ilk vakası 11 Mart’ta görülmesiyle birlikte ülkede çok yönlü tedbirler alınmaya başlandı. Hükümet koronavirüsle mücadele için Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulu üyeleri belirli aralıklarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Her Bilim Kurulu Toplantısı sonrası korona salgınına karşı alınan tedbirler tek tek kamuoyuna açıklandı. Bilim Kurulu kararıyla 24 Mart’ta okullar tatil edildi ve 31 Mart’tan sonra milyonlarca öğrenci TRT EBA TV, EBA üzerinden uzaktan eğitime geçti. MEB EBA üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri, EBA canlı ders saatleri, MEB EBA ders programları yayınlandı. Öğrenciler EBA girişi yaparak kendi sınıflarına ilişkin canlı derslere katıldı. Haziran ayına kadar öğreniler EBA ve EBT TV üzerinden eğitimlerini gerçekleştirdi. Karnelerin alınmasıyla birlikte kullar da tatil edildi.

Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye 1 Haziran itibariyle koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Normalleşme süreciyle birlikte başta şehirler arası kısıtlamalar olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı, nüğünler, nişanlar, toplantılar, spor salonları vs. uygulanan yasaklar kaldırıldı. Yaz ayının getirdiği rehavet nedeniyle vatandaşlar korona salgını yokmuş gibi hareket etmesiyle birlikte korona virüs günlük vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce açıkladığı 2020-2021 yıl eğitim öğretim takvimine göre yüz yüze eğitimde okullar 31 Ağustos’ta açılması planlanıyordu. Ancak Bilim Kurulu’nın tavsiyesi üzerine okullar 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü TRT EBA TV, EBA üzerinden uzaktan eğitimle başlamasına karar verildi. Yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlayacağı yine MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. 31 Ağustos’ta okulların uzaktan eğitimle başlayacak olmasıyla birlikte İlkokul ortaokul lise öğrencileri ders program ile birlikte EBA TV ders saatlerini merak etmeye başladı. MEB uzatan eğitime ilişkin ders videoları TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanalları üzerinden öğrencilerin hizmetine sunulacak. EBA 31 Ağustos ders programı giriş nasıl yapılır? EBA 31 Ağustos tekrar ders saatleri. İşte EBA ilkokul ders programı, EBA ortaokul ders programı, EBA lise ders programı, ders saatleri.

TRT EBA TV frekans bilgiler

Uzaktan eğitim yapılacağı TRT EBA TV frekans bilgileri ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci ve velileri tarafından sorgulanmakta. TRT EBA TV frekans bilgileri sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA dersleri televizyon ekranları vasıtasıyla takip edilmekte. İşt TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul, TRT EBA TV lise TRT frekans bilgileri.