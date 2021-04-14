EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati

Canlı ders EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı MEB tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının sonrası yaptığı açıklamada merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Artan vaka sayıların nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime devam edecek, bu kademeler dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği belirtildi. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi harç diğer sınıfların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte EBA canlı ders programı da bir hayli merak edilmeye başladı. İşte 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saatler.

EBA ilkokul canlı ders saatleri 15 Nisan Perşembe

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Türkçe, Oyun, Müzik, Fen ve Drama Etkinlikleri)

07.50 1-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıMeraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4My Clothes

09.30 MATEMATİK-3Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEGezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

12.00 MATEMATİKTablo Okuma

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

16.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASIMelihat GÜLSES

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

21.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma

EBA canı ortaokul ders saatleri

09.00 TÜRKÇE-5Söz Sanatları

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

10.00 TÜRKÇE-6Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)

10.30 MATEMATİK-6Üçgenin Alanı (T)

11.00 TÜRKÇE-7Yapı Bakımından Fiiller

11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)

12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam - 1 (T)

12.30 MATEMATİK-8Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi

13.00 ARAPÇA-8Sporun Önemi 2

13.30 TÜRKÇEÇeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Söz Sanatları

14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Üçgenin Alanı (T)

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yapı Bakımından Fiiller

16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam - 1 (T)

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi

18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar)Sporun Önemi 2

18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Söz Sanatları

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Üçgenin Alanı (T)

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASIMelihat GÜLSES

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yapı Bakımından Fiiller

22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam - 1 (T)

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi

23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar)Sporun Önemi 2

EBA lise canlı ders saatleri, EBA TV ders programı lise

09.30 9-10-11-12 TBAAnimasyon Kampı

10.00 BİYOLOJİ-10Canlılardaki Beslenme Şekilleri

10.30 FELSEFE-10Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri

11.00 BİYOLOJİ-11Üreme Sistemi-II

11.30 FELSEFE-1118. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( G.W.F Hegel)

12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

12.30 BİYOLOJİ-12Bitkilerde Madde Taşınması-I

13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETatil Planım (Seyahat-Seyahat Türleri)

13.30 DİNLER TARİHİ-12Konfüçyanizm, Konfüçyanizm’in Tarihçesi

14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12Şehirleşmenin Tarihçesi, Şehir ve Medeniyet İlişkisi, Şehir ve Özellikleri

14.30 KELAM-12Günümüzde Kelam İlmi, Kelam İlimi ve Güncel Konular

15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Osiloskopla Ölçüm Yapma

15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10Solunum Mekanizması ve Fizyolojisi

16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10Dizi Oluşturma ve Diziye Değer Girme

16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar)Bakteriler Alemi-II

17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar)Animasyon Kampı

17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar)Canlılardaki Beslenme Şekilleri

18.00 FELSEFE-10 (Tekrar)Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar)Üreme Sistemi-II

19.00 FELSEFE-11 (Tekrar)18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( G.W.F Hegel)

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar)Bitkilerde Madde Taşınması-I

20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatil Planım (Seyahat-Seyahat Türleri)

21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)Konfüçyanizm, Konfüçyanizm’in Tarihçesi

21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)Şehirleşmenin Tarihçesi, Şehir ve Medeniyet İlişkisi, Şehir ve Özellikleri

22.00 KELAM-12 (Tekrar)Günümüzde Kelam İlmi, Kelam İlimi ve Güncel Konular

22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Osiloskopla Ölçüm Yapma

23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Solunum Mekanizması ve Fizyolojisi

23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)Dizi Oluşturma ve Diziye Değer Girme