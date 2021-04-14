EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati
EBA canlı ders saatleri yeni korona kararları neticesinde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler haricinde ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf ile ortaokul 5., 6., 7. sınıflar ile lise 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime deği uzaktan eğitime geçecek. İlkokul, ortaokul ve liselerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte EBA canlı ders saatleri de bir hayli merak edilmeye başlandı. EBA bugünkü ders programı ile EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA yarınki canlı ders saatleri ile EBA yarın hangi dersler var, EBA yarın saat kaçta başlıyor, yarınEBA canlı ders var mı? soruları da yine sıklıkla sorulmakta. İşte EBA canlı ders saatleri, ders programı 15 Nisan ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV.
Canlı ders EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı MEB tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının sonrası yaptığı açıklamada merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Artan vaka sayıların nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime devam edecek, bu kademeler dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği belirtildi. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi harç diğer sınıfların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte EBA canlı ders programı da bir hayli merak edilmeye başladı. İşte 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saatler.
EBA ilkokul canlı ders saatleri 15 Nisan Perşembe
07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Türkçe, Oyun, Müzik, Fen ve Drama Etkinlikleri)
07.50 1-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıMeraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 İNGİLİZCE-4My Clothes
09.30 MATEMATİK-3Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
10.30 HAYAT BİLGİSİ-2Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEGezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
11.30 HAYAT BİLGİSİ-1Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
12.00 MATEMATİKTablo Okuma
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes
14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
16.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma
17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes
17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASIMelihat GÜLSES
21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
21.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma
EBA canı ortaokul ders saatleri
09.00 TÜRKÇE-5Söz Sanatları
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
10.00 TÜRKÇE-6Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)
10.30 MATEMATİK-6Üçgenin Alanı (T)
11.00 TÜRKÇE-7Yapı Bakımından Fiiller
11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)
12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam - 1 (T)
12.30 MATEMATİK-8Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi
13.00 ARAPÇA-8Sporun Önemi 2
13.30 TÜRKÇEÇeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Söz Sanatları
14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Üçgenin Alanı (T)
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yapı Bakımından Fiiller
16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam - 1 (T)
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi
18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar)Sporun Önemi 2
18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Söz Sanatları
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte (Kelimede) Anlam (T)
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Üçgenin Alanı (T)
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASIMelihat GÜLSES
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yapı Bakımından Fiiller
22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatile Gidiyoruz (Seyahat - Seyahat Türleri)
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam - 1 (T)
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Yeterli Sayıda Elemanı Verilen Üçgenin Çizimi
23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar)Sporun Önemi 2
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09.30 9-10-11-12 TBAAnimasyon Kampı
10.00 BİYOLOJİ-10Canlılardaki Beslenme Şekilleri
10.30 FELSEFE-10Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
11.00 BİYOLOJİ-11Üreme Sistemi-II
11.30 FELSEFE-1118. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( G.W.F Hegel)
12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
12.30 BİYOLOJİ-12Bitkilerde Madde Taşınması-I
13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETatil Planım (Seyahat-Seyahat Türleri)
13.30 DİNLER TARİHİ-12Konfüçyanizm, Konfüçyanizm’in Tarihçesi
14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12Şehirleşmenin Tarihçesi, Şehir ve Medeniyet İlişkisi, Şehir ve Özellikleri
14.30 KELAM-12Günümüzde Kelam İlmi, Kelam İlimi ve Güncel Konular
15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Osiloskopla Ölçüm Yapma
15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10Solunum Mekanizması ve Fizyolojisi
16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10Dizi Oluşturma ve Diziye Değer Girme
16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar)Bakteriler Alemi-II
17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar)Animasyon Kampı
17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar)Canlılardaki Beslenme Şekilleri
18.00 FELSEFE-10 (Tekrar)Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar)Üreme Sistemi-II
19.00 FELSEFE-11 (Tekrar)18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( G.W.F Hegel)
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar)Bitkilerde Madde Taşınması-I
20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Tatil Planım (Seyahat-Seyahat Türleri)
21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)Konfüçyanizm, Konfüçyanizm’in Tarihçesi
21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)Şehirleşmenin Tarihçesi, Şehir ve Medeniyet İlişkisi, Şehir ve Özellikleri
22.00 KELAM-12 (Tekrar)Günümüzde Kelam İlmi, Kelam İlimi ve Güncel Konular
22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Osiloskopla Ölçüm Yapma
23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Solunum Mekanizması ve Fizyolojisi
23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)Dizi Oluşturma ve Diziye Değer Girme