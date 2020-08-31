EBA 8. Sınıf ders programı TRT EBA TV canlı ders izle

Öğrenciler ve velileri bugün başlayacak olan EBA sistemi ile uzaktan eğitim konusunda internet üzerinden EBA ilkokul ders programı, EBA ortaokul ders programı, EBA lise ders programı ve ders saatleri ile ilgili arama gerçekleştiriyor. MEB TRT EBA TV canlı ders izle öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA ders programı ve EBA ders saatleri açıklandı. İşte MEB EBA TRT EBA TV uzaktan eğitim ders programına ilişkin detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla bugün başladı. 31 Ağustos 2020 Pazartesi – 18 Eylül Cuma tarihleri arasında TRT EBA TV, EBA sistemi üzerinden öğrenciler uzaktan eğitim alacak. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden canlı ders izleme olacağına sahip olurken, konu anlatımlarından sonra konuyu pekitirmek için soru çözümleri yine EBA üzerinden yapılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı ders programı hazırlandı. MEB’in hazırladığı sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" sitesi üzerinden girilmekte.

EBA ders programı

EBA ders programı için tıklayınız.

TRT EBA TV

MEB tarafından uzaktan eğitim TRT üzerinden yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında takip edilecek. Öğrenciler EBA üzerinden canlı ders girişi yapabilecek.

Ders kitaplarına nereden ulaşabilirim?

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos itibariyle milyonlarca öğrenci aynen geçen yıl ikinci dönem olduğu gibi yine TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımlarını takip ederken bir yanda da MEB tarafından hazırlanan ders kitaplarına da erişim sağlayabilecek. Peki ilkokul ders kitapları, ortaokul ders kitapları, lise ders kitaplarına nasıl ulaşılacak? MEB uzaktan eğitim ders kitaplarına ulaşım konusunda da öğrencilere yardımcı oluyor. Tüm ders kitapları "www.eba.gov.tr" adresinden görülebilecek. Öte yandan hazırlık döneminde kullanabilecek çalışma kitaplarına da "uzaktanegitim.meb.gov.tr" üzerinden erişebilecek.

Eba hesabı giriş Eba nasıl girilir?

Eba internet sitesi anasayfasına girip hesabınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eba anasayfaya geldiğinizde öğrenci, öğretmen ya da veli girişiyle sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha önce şifre oluşturduysanız; TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme girebilirsiniz. Şifreniz yoksa ‘Hesap oluştur’ kısmından şifre oluşturabilirsiniz. Arzu ederseniz sisteme e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eba indir eba.gov.tr indir

Eba’ya internet üzerinden ulaşabilirsiniz. ayrıca mobil cihazlarınıza Eba uygulamasını indirebilirsiniz. Eba uygulamasını Play Store veya App Store’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Eba tv frekansları

Eba uygulaması ve internet sitesi üzerinden derslere ulaşabilirsiniz. Ayrıca TRT EBA kanalları üzerinden de EBA derslerini izleyebilirsiniz. Televizyonda EBA kanallarına ulaşmak isteyenler sık sık internetten EBA TV frekanslarını araştırıyor. EBA TV frekansları şöyle:

Eba veli girişi

Eba üzerinden veliler için de pek çok içerik bulunuyor. Eba internet sitesine girdiğinizde sağ alt köşede veli girişi kısmına tıklamanız gerekiyor. Sistem sizi e-devlete yönlendirecek. E-devlet üzerinden Eba içeriklerine, öğrenci bilgilerine erişebilirsiniz.

EBA VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA canlı ders var mı? EBa canlı ders giriş

Eba üzerinden canlı ders anlatımları da yapılıyor. Canlı dersinizin ne zaman olacağını eba’dan öğrenebilirsiniz. Ayrıca canlı dersleri takip etmek için ‘Eba canlı ders’ sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

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