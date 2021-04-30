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Eğitim e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?
Eğitim

e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvuru tarihini ve sınav ücretini açıkladı. e-YDS sınavına girecek adayların, merakla beklediği başvuru tarihi ve sınav ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, e-YDS 2021/7 başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:17:00 -
e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM Başkanlığı tarafında, e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvurusunun başladığı duyurusu yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının başvuru tarihi ve başvuru ücreti merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/7 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar 20.05.2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlamalıdırlar.

e- YDS sınavına nasıl başvurulur?

1-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.

 

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