E-yaygın sistemi Halk Eğitim Merkezi’nin kurmuş olduğu bir sistemdir. E-yaygın sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

E-yaygın sistemine nasıl giriş yapılır?

E-yaygın sistemine giriş yapmak için öncelikle Google'a e-yaygın yazın, karşınıza e-yaygın.meb.gov.tr adresi çıkacaktır. Bu adrese tıklayın. Açılan anasayfada üye ol, şifre, sertifika sorgulama, e-devlet giriş, MEBBİS giriş gibi seçenekler bulunmaktadır. Eğer e-devlet şifreniz varsa sisteme üye olmadan e-devlet şifresi ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa üye ol seçeneğinden bilgilerinizi girerek üye olmanız gerekir.

E-yaygın sistemi üyelik işlemini bitirdikten sonra e-yaygın sistemi ana sayfasına tıklanır. Ana sayfanın sağ tarafında bulunan kullanıcı adı ve şifre kısımlarına üyelik bilgileri gelinir. Giriş seçeneği tıkalarak e-yaygın sistemie giriş yapmış olunur.

E-YAYGIN SİTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E-yaygın sistemine nasıl üye olunur?

E-yaygın sistemi anasayfasından Üye ol seçeneğine tıkladığınızda t.c. kimlik numarası, ad, soyad, baba ve anne adı, doğum yeri ve tarihi ve iletişim bilgileri gibi özel bilgiler istenmektedir. Bu bilgileri doldurmalısınız tüm bilgileri doldurduktan sonra girmiş olduğunuz e-posta adresinize doğrulama kodu gönderilecektir. E-posta adresindeki doğrulama kodunu tıklayarak e-yaygın sistemi üyelik işlemini tamamlamış olursunuz.

E-YAYGIN ÜYE OLMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-yaygın sisteminde önemli olan bir nokta da cep telefonu bilgisinin doğru ve güncel bir şekilde girilmesidir. Çünkü e-yaygın sistemi duyurularını SMS yolu ile yapmaktadır. Bazen yine bu telefon numarası üzerinden bilgilendirmek için arama yapmaktadır. Dolayısıyla cep telefonu numarasının doğruluğu önemlidir.

E-yaygın sisteminde hangi işlemler yapılır?

Eğer e-devlet şifreniz varsa ana sayfada yer alan e-devlet giriş kısmına tıklayın. Açılan sayfada kursiyer işlemleri, Kişisel bilgiler, kurslarım, belgelerim, kursa ön başvuru yap, kurs açılması talebi, kurs işlemleri gibi seçenekler bulunmaktadır halihazırda bir kursa devam ediyorsunuz kurslarım sekmesinden kayıtlı olduğunuz kursumuzu görüntüleyebilirsiniz kurs başlangıç ve bitiş tarihleri bu kısımda görüntülenebilir veya kursumuzu daha önce tam anladıysanız kursumuzu hangi şehirden hangi tarihte tam almadığımızı bilgilerini yine bu ekranda görüntüleyebilirsiniz kurslarım sekmesinden kursa devam günlerini devamsızlık yapılan günleri görüntüleyebilirsiniz.

E-yaygın notlarımı nasıl görüntülerim?

Kursiyer işlemleri kısmından Notlarım seçeneğine tıklayın. Bu kısımda almış olduğunuz notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-yaygın kurs ön başvurusu nasıl yapılır?

E-yaygın sisteminde yer alan sçeeneklerden birisi de Kurs Ön başvurusu yapmaktır. Kurs ön başvurusu yap seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada açılmış veya ileri tarihte açılacak olan kurslar listelenir.