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Ekonomi E-ticarette tatil hazırlıkları başladı
Ekonomi

E-ticarette tatil hazırlıkları başladı

1 Haziran’da normalleşme beklentisi güçlenirken tatile çıkmayı bekleyenler de alışverişlerini artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:04:00 -
E-ticarette tatil hazırlıkları başladı

Ertuğrul Şahan  Ankara

PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “İnsanlar pandemi nedeniyle uzun süreli kapanma dolayısıyla tatili özlemiş gibi görünüyor. Verilerimizi incelediğimizde tatile yönelik terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları, bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış görüyoruz” dedi.

Yazlıkçılar bahçeye yöneldi

Salgın sürecinde aşılanmanın artması ve vaka sayılarının gerilemeye başlamasıyla tatil beklentisinin yükseldiğine dikkat çeken Çevikoğlu, “Otel rezervasyonlarının tam kapanma sonrası yükseldiğini görüyoruz. Bu alışverişlere de etki etti. Otellerde tatil yapacak kişiler çoğunlukla belli başlı ürünler alıyor. Yazlıklarda tatilini geçirmek isteyen müşterilerimiz ise daha çok bahçe aletlerine yöneliyor. Bahçe ürünlerinde de son dönemde artış gözlemledik. En çok rağbet gören ürünler arasında bahçeler için masa sandalye takımları, mangal, salıncak gibi ürünleri görüyoruz. Çocuklar için çeşitli havuzlar ve can simitlerine de ilgi var” ifadelerini kullandı. E-ticarette uzun süredir kamp ürünlerinde de talebin arttığını dile getiren Hakan Çevikoğlu, “Pandemi nedeniyle kendilerini karavana ve çadırlara kapatan insanlarımız bu dönemde çok oldu. Bunun etkilerini alışverişlerde de görüyoruz. Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde havalar ısındıkça artış gerçekleşti. Pandemi öncesine kıyasla bu tip ürünlerin alımının yüzde 60’lar düzeyinde yükseldiğini gördük” diye konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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