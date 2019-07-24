E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi

Global e-ticaret pazarı baş döndürücü bir hızla büyürken Türkiye de KOBİ’ler aracılığıyla bu pazarda hak ettiği büyüklüğe ulaşmak istiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), sayısı 3 milyon 470 bini aşan KOBİ niteliğindeki işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sunuyor.

3.5 trilyon $’lık pazar

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü 2018’de yüzde 42 büyüyerek 59.9 milyar liraya ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı da yüzde 5.3 oldu. Bu alanda, gelişmiş ülkeler ortalaması ise yüzde 11.1 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 2019’da global olarak B2C e-ticaret pazarının 3.5 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. KOBİ sayısı geçtiğimiz yıl 3 milyon 470 bini geçen Türkiye ise bu işletmeler aracılığıyla e-ticaretteki etkinliğini artırmak ve global pastadan daha fazla pay almak istiyor. Bu süreçte, e-ticaret ekosisteminin hazır olması önemli bir avantaj ama KOBİ’lerin dijital dönüşümünü kısa sürede tamamlaması gerekiyor.

İTO devrede

İstanbul Ticaret Odası, işletmelerin gelişen teknoloji uygulamalarına adapte olması ve erişimi çok daha hızlı olan e-ticaret alanında etkin olmaları için eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen e-Ticaret Girişimciliği Semineri’ne İTO üyelerinin ilgisi yoğun oldu. Açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık’ın gerçekleştirdiği seminerin moderatörlüğünü ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Müdürü Doç. Dr. Necla Öykü İyigün yaptı. Programa, İTO Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel de katıldı.

E-ticarete teşvik

Önümüzdeki yıllarda e-ticaretin hızlı büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Bahadır Yaşık, şöyle konuştu: “Sektörün büyüklüğünün 2021’de 12 trilyon doları aşmasının beklendiği anlaşılıyor. Bunun yaklaşık 8 trilyon dolarlık kısmının B2B ticaret hacmi, 4.5 trilyon dolarlık bölümünün ise B2C ticaret hacminden oluşması bekleniyor. Türkiye’de ise e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay, henüz istenilen noktada olmasa da ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Mal ve hizmet üretimi açısından küresel rakiplerinden eksiği bulunmayan işletmelerimizin, elektronik mecraları daha etkin kullanması, buradaki açığın da kapanmasını sağlayacak. İTO olarak, üyelerimizin gelişen teknoloji temelinde biçimlenen yeni ticaret anlayışının girişimciliğimize katkısının artırılmasını istiyoruz.”