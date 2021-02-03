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Teknoloji E-posta imzası oluşturma nasıl yapılır? Gmail imza ekleme
Teknoloji

E-posta imzası oluşturma nasıl yapılır? Gmail imza ekleme

Eğer iş amacıyla açmış olduğunuz Gmail’iniz varsa e-Posta imzası talep edilir. Peki e-Posta imzası nasıl oluşturulur? Gmail’e imza nasıl eklenir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:05:00 -
E-posta imzası oluşturma nasıl yapılır? Gmail imza ekleme

Gmail hesabınıza e-Posta imzası eklemek istiyorsanız şu adımları uygulamanız yeterli gelecektir:

e-Posta imzası oluşturma

1-Var olan bir Gmail hesabınıza giriş yapın.

2- Ayarlar bölümünden  “Tüm ayarları gör”e dokunun.

3- Çıkan sayfayı aşağı kaydırın ve “İmza” seçeneğine gelin.

3- Yeni bir e-Posta imzası eklemek için “Yeni Oluştur” butonuna tıklayın.

4- Yeni imza adınızı ekleyin ve ”Oluştur” düğmesine dokunun.

5- Bu şekilde e-Posta imzanızı oluşturacaksınız. İmzanıza tam adınız, iş unvanınız, şirket adınız, iletişim bilgileriniz gibi dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz.

6- En son olarak sayfayı aşağı kaydırın ve “Değişiklikleri Kaydet” tıklayın.

7- Gmail imza ekleme işlemleri yalnızca bu kadar.

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