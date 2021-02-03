E-posta imzası oluşturma nasıl yapılır? Gmail imza ekleme
Eğer iş amacıyla açmış olduğunuz Gmail’iniz varsa e-Posta imzası talep edilir. Peki e-Posta imzası nasıl oluşturulur? Gmail’e imza nasıl eklenir? İşte detaylar…
Gmail hesabınıza e-Posta imzası eklemek istiyorsanız şu adımları uygulamanız yeterli gelecektir:
e-Posta imzası oluşturma
1-Var olan bir Gmail hesabınıza giriş yapın.
2- Ayarlar bölümünden “Tüm ayarları gör”e dokunun.
3- Çıkan sayfayı aşağı kaydırın ve “İmza” seçeneğine gelin.
3- Yeni bir e-Posta imzası eklemek için “Yeni Oluştur” butonuna tıklayın.
4- Yeni imza adınızı ekleyin ve ”Oluştur” düğmesine dokunun.
5- Bu şekilde e-Posta imzanızı oluşturacaksınız. İmzanıza tam adınız, iş unvanınız, şirket adınız, iletişim bilgileriniz gibi dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz.
6- En son olarak sayfayı aşağı kaydırın ve “Değişiklikleri Kaydet” tıklayın.
7- Gmail imza ekleme işlemleri yalnızca bu kadar.