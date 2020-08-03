2007 yılında bu yana öğrencilerin not, devamsızlık durumlarını veliler, e okul sistemi üzerinden yakından takip edebiliyor. Pek çok kişi ise internette “E okul sistemine hangi şifreyle giriş yapılır?” sorusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul veli girişi nasıl yapılır?

E okul veli bilgilendirme sistemine internetten ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden sisteme giriş yapacaksanız öncelikle "eokulyd.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. Ardından öğrenci TC kimlik numarası, öğrenci okul numarasını yazarak sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu aşamada öğrencinin fotoğrafı ve kimlik bilgileriyle ilgili teyit soruları karşınıza çıkıyor.

E OKUL VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ