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Eğitim

E okul veli bilgi sistemi nedir?

E okul nasıl indirilir? | Veliler ve öğrencilerin eğitim yılı boyunca en çok tercih ettiği sistemlerden biri e okuldur. E okul son dönemde okul kayıtları, lise tercihlerinde de sık sık kullanılıyor. Pek çok kişi “E okul veli giriş ekranı” , “E okul giriş” , “Okul sorgulama ekranı” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 13:35:00 -
E okul veli bilgi sistemi nedir?

Okullar başlamadan önce pek çok kişi e okul sisteminin nasıl kullanıldığını merak ediyor İşte, detaylar.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

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