Okulların açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar e okul sistemini nasıl indireceklerini, e okula hangi şifreyle gireceklerini araştırmaya başladı. İşte, e okul uygulaması indirme yolu!

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul vbs nasıl indirilir?

Android işletim sistemi yüklü telefon ya da tabletlere e okul vbs uygulamasını indirmek için "Google Play Store" a giriş yapmanız gerekiyor. Cihazda yüklü olan play store giriş yanı ve arama butonuna MEB E-OKUL VBS yazın. Ardından uygulama karşınıza çıkacak ve yükle kısmına tıklayarak e okulu telefonunuza ya da tabletinize yüklemiş olacaksınız.

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