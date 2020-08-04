E okul sistemi üzerinden veliler pek çok bilgiye erişip, işlem yapabiliyor. Veliler ve öğrenciler sistem üzerinden ortalamalara ulaşılıp ulaşılmayacağını da merak ediyor.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

E okul sınıf ortalamasına nasıl bakılır?

E okulda öğrenci notları kısmına tıkladığınızda hem çocuğunuzun notlarını hem de sınıf ortalamasını öğrenmeniz mümkün oluyor.

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