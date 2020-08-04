E okul sistemi hem veliler hem de idareciler için son derece önemli. Sisteme veliler ve öğrenciler şifreyle giriş yapmıyor. Veli girişi; öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasıyla yapılıyor. İdareci ve öğretmenler ise sisteme şifre ile giriş yapıyor. Peki, e okul şifresi nasıl alınır?

E okul şifresi nasıl alınır?

E okul sistemine velilerin şifreyle girmesine gerek yok. İdareciler ve öğretmenler ise sisteme şifreyle giriş yapmak durumunda. Ancak idareciler ve öğretmenler sisteme 9 haneli bir şifreyle giriş yapmak durumunda. Sistemi kullanacak olan öğretmen veya idareci için Milli Eğitim Bakanlığı e-okul şifresini ilk olarak 9 karakterden oluşan bir şifre göndermektedir. E-okul sistemini ilk defa kullanacak olan yönetici ve öğretmenler için şifre (T.C. Kimlik Numarasının ilk 3 rakamı) + (.) + (T.C. Kimlik Numarasının ikinci 3 rakamı) + (.) + (isminin baş harfi) olarak verilmektedir. MEB yöneticilerin kullanıcı adını da ilk olarak T.C. kimlik numarasının ilk 6 rakamını belirlemektedir.

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