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Eğitim

E okul şifresi nasıl alınır?

E okul şifresi al | Öğretmenler ve idareciler e okul sistemine 9 haneli bir şifreyle giriş yapabiliyor. Şifresini unutanlar ise yeni şifresi nasıl nereden almaları gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi “E okul idareci şifremi unuttum” , “E okul şifresi al” , “E okul şifresi değiştirme” , “E okul şifresi yeniden oluştur”, “Şifremi unuttum yeni şifre al e okul” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:39:00 -
E okul şifresi nasıl alınır?

E okul sistemi hem veliler hem de idareciler için son derece önemli. Sisteme veliler ve öğrenciler şifreyle giriş yapmıyor. Veli girişi; öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasıyla yapılıyor. İdareci ve öğretmenler ise sisteme şifre ile giriş yapıyor. Peki, e okul şifresi nasıl alınır?

E okul şifresi nasıl alınır?

E okul sistemine velilerin şifreyle girmesine gerek yok. İdareciler ve öğretmenler ise sisteme şifreyle giriş yapmak durumunda. Ancak idareciler ve öğretmenler sisteme 9 haneli bir şifreyle giriş yapmak durumunda. Sistemi kullanacak olan öğretmen veya idareci için Milli Eğitim Bakanlığı e-okul şifresini ilk olarak 9 karakterden oluşan bir şifre göndermektedir. E-okul sistemini ilk defa kullanacak olan yönetici ve öğretmenler için şifre (T.C. Kimlik Numarasının ilk 3 rakamı) + (.) + (T.C. Kimlik Numarasının ikinci 3 rakamı) + (.) + (isminin baş harfi) olarak verilmektedir. MEB yöneticilerin kullanıcı adını da ilk olarak T.C. kimlik numarasının ilk 6 rakamını belirlemektedir.

E OKUL ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ YENİ ŞİFRE OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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