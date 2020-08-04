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Eğitim

E okul öğretmen girişi nasıl yapılır?

E okul öğretmen girişi ekranı | E okul sistemine öğretmenler giriş yapıp öğrencilerin notları, devamsızlıkları. Okudukları kitapları vs işliyor. Sisteme girecek olanlar “E okul öğretmen girişi” , “Öğretmenler e okula şifreyle mi giriyor?” , “E okul şifre alma” , “E okul öğretmen giriş ekranı” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:53:00 -
E okul öğretmen girişi nasıl yapılır?

E okul sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerin durumlarıyla ilgili pek çok bilginin girişini yapıyor. E okul sistemine girecek öğretmenler sisteme giriş ekranını ve şifre işlemlerini merak ediyor.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

E okul öğretmen girişi nasıl yapılır?

E okul internet sitesi üzerinden öğretmen sisteme giriş yaparak öğrencileriyle ilgili tüm bilgileri işleyebilir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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