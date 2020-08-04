Öğrencilerin aldıkları notlar, okudukları kitaplar, devamsızlar e okul sistemine işleniyor. Sınav sonuçları kötü olan öğrenciler ise notlarını nasıl değiştireceklerini araştırıyor.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

E okul notları nasıl değiştirilir?

Öğrenciler sık sık internette “E okul notları nasıl değişir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Öğrencilerin aldığı notlar öğretmenlerce sisteme işleniyor. Öğrenciler aldığı notu hileyle değiştirmek istese de sistem buna uygun değil. Bunun yerine öğrencilere daha çok çalışıp aldıkları notları sınavlarıyla, proje ödevleriyle yükseltmelerini tavsiye ediyoruz.