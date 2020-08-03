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Eğitim

E okul nasıl indirilir?

E okul indir | Veliler çocuklarının okul kayıtları, devamsızlık durumu, notlarını yakından takip etmek için internetten e okul sistemini nasıl indirmeleri gerektiğini araştırıyor. Birçok kişi “E okul nasıl indirilir?” , “E okul indirilir 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:19:00 -
E okul nasıl indirilir?

Okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak. Veliler şimdiden e okul uygulamasını nasıl indirmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul vbs nasıl indirilir?

Android işletim sistemi yüklü telefon ya da tabletlere e okul vbs uygulamasını indirmek için "Google Play Store" a giriş yapmanız gerekiyor. Cihazda yüklü olan play store giriş yanı ve arama butonuna MEB E-OKUL VBS yazın. Ardından uygulama karşınıza çıkacak ve yükle kısmına tıklayarak e okulu telefonunuza ya da tabletinize yüklemiş olacaksınız.

E OKUL SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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