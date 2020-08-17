E okul nakil başvuruları ne zaman MEB nakil sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklamasıyla birlikte lise tercihleri yapıldı. Lise tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlamış oldu. MEB’in açıkladığı nakil yerleştirme takvimi çerçevesinde öğrenciler nakil başvurularını ve nakil yerleştirme sonuçlarını MEB e okul üzerinden yapmakta ve sonuçları yine e okul üzerinden sorgulamaktadırlar. 2020 1. Nakil tercih sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak. MEB e okul üzerinden açıklanacak olan nakil sonuçlarının ardından bir diğer nakil başvurusu için öğrencilere lise boş kontenjanlarının yer aldığı okulların bilgisi paylaşılacak. MEB e okul lise boş kontenjanları için tıklayınız.

MEB e okul 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

Liseye nakil sonuçlarıyla yerleşemeyen öğrenciler için 2. Nakil başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MEB ikinci nakil sonuçlarını MEB e okul üzerinden 24 Ağustos tarihinde paylaşacak. MEB e okul girişi için tıklayınız.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 31 Ağustos’a okulların EBA ve TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak şekilde açılacağını yüz yüze eğitimin ise 21 Eyül’de başlayacağını açıklamıştı.