E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula
E okul kayıt işlemleri 2020 | Anaokulu ve 1. sınıfa başlayacak olan çocukları bulunanlar e okul üzerinden kayıt işlemlerini nasıl yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “e okul anaokulu kayıt işlemi” , “E okul 1. Sınıf kayıt işlemi evrakları” , “Çocuğum kaç yaşında okula başlar” , “2014 doğumlular birinci sınıfa mı başlayacak?” , “2015 doğumlular ne zaman okula başlar?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Veliler çocuklarının okul kayıt işlemleri için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.
E okul sistemine nasıl girilir?
Veliler ve öğrenciler e okul sistemine nasıl giriş yapmaları gerektiğini araştırıyor. Öncelikle “e-okul.meb.gov.tr” adresine girmeniz gerekiyor. Arzu ederseniz e okul uygulamasına giriş yapın. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula
Anaokuluna ve 1. sınıfa başlayacak olan çocuğunuzun gideceği okulu e okul sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. E okul sisteminden çocuğunuzu kaydettireceğiniz okulu öğrendikten sonra kayıt işlemi için mutlaka söz konusu okula gitmeniz gerekiyor.
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