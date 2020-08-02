Veliler çocuklarının okul kayıt işlemleri için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

E okul sistemine nasıl girilir?

Veliler ve öğrenciler e okul sistemine nasıl giriş yapmaları gerektiğini araştırıyor. Öncelikle “e-okul.meb.gov.tr” adresine girmeniz gerekiyor. Arzu ederseniz e okul uygulamasına giriş yapın. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula

Anaokuluna ve 1. sınıfa başlayacak olan çocuğunuzun gideceği okulu e okul sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. E okul sisteminden çocuğunuzu kaydettireceğiniz okulu öğrendikten sonra kayıt işlemi için mutlaka söz konusu okula gitmeniz gerekiyor.

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