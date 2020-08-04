E okul güncel not çizelgesi nasıl alınır?
E okul not öğren | Veliler çocuklarının aldıkları notları, okudukları kitapları, devamsızlıklarını ve karnelerini yıllara göre e okul üzerinden takip edebiliyor. Pek çok kişi “E okuldan notlar nasıl öğrenilir?” , “E okul not çizelgesi indir?” , “E okul karne indir” , “E okul geçmiş yılların notları nasıl öğrenilir?” konularını araştırıyor.
E okul sistemi sene boyunca olduğu gibi okul tatilleri sırasında da veliler için son derece önemli. E okul üzerinden çocuklarınızın kayıt olacağı okulları öğrenebilir, lise tercihleri yapabilir, not bilgileri öğrenebilirsiniz. Pek çok kişi e okul sisteminden not bilgisine nasıl erişim sağlayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
E okul güncel not çizelgesi nasıl alınır?
E okul not çizelgesi için öncelikle e okul sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme girerken sizden öğrenci TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası isteniyor. Ardından kişisel bilgiler cevaplanarak sisteme giriş yapılıyor.
E okul sayfasına giriş yaptığınızda güncel ekranda çocuğunuzun son okuduğu sınıfın bilgileri yer alıyor. Önceki senelerin bilgisine ulaşmak için sol üst köşeden sınıf seçilebilir.
Not çizelgesi içinse sol bölümde “Not Bilgisi” kısmına tıklamanız gerekiyor. Yazdır kısmından ya da ctrl+p tuşlarına basarak not çizelgesini yazdırabilirsiniz.
E OKULA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ