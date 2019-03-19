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E okul devamsızlık not sorgulama e okul VBS ders notları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrencilerin tüm bilgilerini, ders notlarını, devamsızlıklarını, LGS, bursluluk sınava başvurularını, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını kısacası e okul VBS adete karne niteliğine sahip. E okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? E okul giriş devamsızlık sorgulama ekranı ve e okul ders notları sorgulama nasıl yapılır? İşte T.C. Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi haberleri…

19 Mart 2019 Salı 15:52
E okul devamsızlık not sorgulama e okul VBS ders notları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrencilerin tüm bilgilerini, ders notlarını, devamsızlıklarını, LGS, bursluluk sınava başvurularını, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını kısacası e okul VBS adete karne niteliğine sahip. E okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? E okul giriş devamsızlık sorgulama ekranı ve e okul ders notları sorgulama nasıl yapılır? İşte T.C. Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi haberleri…

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E-Okul, LGS sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasında kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçları, tercih sonuçları ve nakil işlemleri için e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden sorgulama imkanı veriyor. E-Okul VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velinin sorguladığı konular arasında yer alıyor.  Milli Eğitim Bakanlığı, veli ve öğrencilere E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile bir çok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlıyor. Veliler öğrencilerin notlarını ve devamsızlıklarını e-okul üzerinden takip edebilirken öğrencilerin de bu bilgilere erişimi sağlanmış oluyor. LGS sonuçlarının açıklanması ve nakil işlemleri gibi bir çok konuda e-okul veli bilgilendirme sistemi devreye giriyor.

e okul VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır. 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:52
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