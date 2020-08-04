E okul devamsızlık ekranı | E oku üzerinden öğrenciler devamsızlık gün sayılarını öğrenebiliyor. İşte, e okul devamsızlık sayısını öğrenmek için izleyeceğiniz adımlar.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

E okul devamsızlık nasıl bakılır?

Çocuğunuzun devamsızlık durumunu e okul üzerinden hızlıca öğrenebilirsiniz. E okula internet üzerinden ya da uygulamadan giriş yaptıktan sonra sol kısımda yer alan menüden “Devamsızlık Bilgisi” kısmına tıklamanız yeterli. Arzu ederseniz çocuğunuzun geçmiş yıllarda ki devamsızlıklarını da öğrenebilirsiniz. Bunun içinse üst kısımda okuduğu sınıf kısmını değiştirmeniz ve geçmiş yıllara göz atmanız mümkün.