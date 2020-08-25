E kurs MEB Destekleme ve Yetiştirme kurs başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme kurs başvurusu yapacak öğrencilere MEB e kurs girişi yapmak suretiyle okullarda ücretsiz destekleme kurs hizmeti sunmakta.

MEB destekleme kurs başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıklamasına göre, MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları 21-25 Ağustos tarihleri arasında yapılırken MEB E kurs öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları ise 26-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak. MEB e kurs kaydı yaptıracak öğrencilerin ilk yapması gereken MEB e kurs girişi yaparak MEB destekleme kurs başvurusunu oluşturmak olmalıdır. Peki MEB e kurs girişi nasıl yapılır? E kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB destekleme kurs girişi ve E kurs başvuru işlemlerine ilişkin detaylar.

E kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

Bu haberimizde Devlet Destekleme ve Yetiştirme Kursları e kurs öğrenci başvurusunun nasıl yapıldığını anlatacağız. E kurslara kayıt olan öğrenciler hafta sonları ya da hafa içlerinde okulların durumuna göre, belirlenin ve planlanır. DYK’ya başvurmak isteyen öğrenciler belirli tarihlerde e kurs başvurusunu yapmak zorundadır. Peki ME e kurs başvurusu nasıl yapılır? E kurs girişi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı e kurs başvurusu yapmak için ilk önce MEB e kurs sitesine giriş yapılır. MEB e kurs için tıklayınız.

Açılan sayfada Mebbis giriş, ücretli öğretmen başvurusu, öğrenci giriş seçeneklerinin bulunduğunu göreceksiniz. Oradan öğrenci girişi seçeceğini tıklayınız. Açılan kısımda okul kademenize uygun giriş sistemlerinden biriyle e kurs modülüne giriş yapabileceğinize ilişkin bir uyarı söz sonusu olacaktır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları e kurs için e okul öğrenci girişi ile açık lise öğrenci girişi ile ve mezun öğrenci girişi ile giriş yapabilirsiniz.

E okul ile e kurs başvurusu nasıl yapılır?

E kurs girişi için e okul öğrenci girişi tıklanıldığında Milli Eğitim Bakanlığı VBS kullanıcı doğrulama sayfası açılacaktır. MEB e kurs e okul girişi için tıklayınız

E okul VBS sistemi doğrulama sayfasında güvenlik kodunu, TC kimlik numarasını, öğrenci numarasını ve nüfus cüzdanı seri no veya cilt no girilmek suretiyle giriş yap denildikten sonra e okul VBS üzerinden DYK e kurs sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Açık öğretim ortaokulu açık öğretim liseleri e kurs girişi nasıl yapar?

MEB kurs öğrenci girişi seçeceği üzerinden açık lise öğrenci girişi seçeneği tıklanır. Tıklayınız

E kurs girişi için açık lise öğrencileri güvenlik kodu, öğrenci numarası ya da TC kimlik numarası ve şifre yardımı ile e kurs sayfasına giriş yapmaları söz konusu olacaktır.

Mezun öğrence MEB e kurs girişi nasıl yapacak?

MEB e kurs hizmetinden mezun olan öğrencilerde faydalanmakta. Bunun için yine MEB e kurs sayfası üzerinden öğrenci girişi tıklandıktın sonra açılan pencereden MEZUN ÖĞRENCİ GİRİŞİ seçeceği tıklanır. Tıklayınız

Açılan pencereden e devlet kimlik doğrula sistemi girişi için e devlet sorgulama bilgileriniz olan TC kimlik numarası ve şifre yöntemi ile mezun olan öğrenciler de buradan e kurs başvurusunda bulunabilmekte.

MEBBİS MEB DYK e kurs girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Destekleme ve Yetiştirme Kursları e kurs girişi için MEB’in e kurs sayfasına girişi yapıldıktan sonra MEBBİS giriş seçeceği tıklanlanır.

Mebbis üzerinden e kurs girişi yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS kullanıcı girişi bilgileri doldurulur. MEBBİS üzerinden e kurs girişi yapmak için güvenlik kodunu giriniz, kullanıcı adını girdikten sonra şifre girerek MEB e kurs girişi yapabilirsiniz. MEB e kurs MEBBİS girişi için tıklayınız

Ücretli öğretmen MEB e kurs girişi nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenler e kurs girişi yapmak için yine MEB e kurs sitesine giriş yapılır. Ücretli öğretmen girişi seçeceği tıklanır. Açılan pencereden e devlet kimlik doğrulama yapmak için e devlet girişi üzerinden ücretli öğretmen e kurs başvurusu yapılmış olunur. MEB E kurs ücretli öğretmen girişi için tıklayıız