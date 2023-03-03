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Ekonomi e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
Ekonomi

e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:52:00 -
e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz.

EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
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