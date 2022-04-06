e devlet üzerinden banka hesabı kapatılır mı? E devletten banka hesaplarına nasıl bakılır?

İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Giriş Nedir? Giriş işlemlerinde e-Devlet Kapısı ile birlikte çalışan bankaların internet bankacılığı müşterileri, internet bankacılığı girişinde kullandıkları müşteri no/kimlik no ve şifre/parola ile güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısına giriş yapabilmektedir. Bu giriş yöntemi kullanıcılara şifreye alternatif ve güvenli bir giriş kanalı sunmaktadır.

Bankaya gitmeden hesap kapatılır mı?

Eğer hesabınızın bulunduğu şube uzaksa ya da sizin gitmeye vaktiniz yoksa dilekçe ile de hesap kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankanın o şubesine yönelik yazdığınız hesap kapatma dilekçenizi, şubeye ulaştırarak işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

E devletten banka hesaplarına nasıl bakılır?

Bulunan Banka Sorgulama” isimli e-Devlet Kapısı hizmetiyle kolayca öğrenebilirsiniz. e-Devlet Kapısı Hizmetleri için www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra sitedeki arama çubuğuna “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” yazarak bu hizmete ulaşabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı ile e devlet girişi nasıl olur?

İnternet Bankacılığı aracılığı ile e-Devlet Kapısına giriş için şu adımlar izlenir:

Giriş menüsünden “İnternet Bankacılığı” seçeneğini seçiniz.

İnternet bankacılığı uygulamasını kullanılacağınız bankayı tıklayınız.

Bankanın açılan sayfasında ilgili alanlara internet bankacılığı girişi için kullanılan müşteri no/kimlik no ve şifre/parola giriniz.

Bu basamakları tamamladığınızda giriş yapmış olarak e-Devlet Kapısı’na doğrudan yönlendirileceksiniz.