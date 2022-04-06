E devlet hesabı kapatılır mı? e devlet hesabı kapatma nasıl yapılır?

Vatandaşlar devletin sunduğu tüm kamu kurumu hizmetlerinden yararlanmak için artık e devlet kapısını kullanmakta. Dijital ortamda devletin tüm hizmetleri vatandaşın ayağına gelmekte. Kamu kurumların hizmetlerinden istifade edilebilmesi için e devlet şifresi almak gerekiyor. E-devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak e-devlet giriş yapılabiliyor. E devlet kapatma işlemi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki E devlet nasıl kapatılır?

e devlet hesabı kapatma nasıl yapılır?

E devlet hesabı kapatılır mı? sorusunun cevabından önce e devlet kullanışını bilmek gerekir. Peki e devlet nasıl kullanılır? Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

E devlet nasıl kapatılır?

Şifre ile e devlet girişi kapatma nasıl olur?

Şifre ile girişi kapatmak için; e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Kapat" düğmesini tıklayınız.

Şifre ile e devlet girişi nasıl açılır?

Şifre ile girişi tekrar e devlet hesabı açmak için; e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Aç" düğmesini tıklayınız.

PTT'den yeni bir şifre aldığınızda da şifre ile giriş aktif olacaktır.