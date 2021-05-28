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Ekonomi e-Defter nedir ve faydaları nelerdir?
Ekonomi

e-Defter nedir ve faydaları nelerdir?

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Peki, e-Defterin faydaları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:05:00 -
e-Defter nedir ve faydaları nelerdir?

Türkiye’de e-dönüşüm uygulamaları, gün geçtikçe yoğun ilgi görürken iş hayatımızın zorunlu bir parçası haline geliyor. Yapılan düzenlemeler ile yoğunlaşan uygulamalar sonucunda belirlenen şartlara uyan firmalar e-defter mükellefi kabul ediliyor. Bu nedenle mükellefler, e-Defter başvurusu nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

e-Defter nedir?

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. e-Defter uygulamasıyla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır. Bu uygulamayı kullanan firmalar kağıt ortamında defter tutamazlar. İşletmeler e-defter kullanmaya başladıkları tarihten itibaren fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmaları gerekir.

e-Defter nedir ve faydaları nelerdir?

1-e-Defter uygulaması ile birlikte arşiv maliyeti ortadan kalkar ve zamandan tasarruf sağlanır.

2-Çevreyi oluşabilecek atıklardan koruma konusunda fayda sağlar.

3-Defter için yazıcıdan çıktı alarak kağıt ve mürekkep harcamanıza gerek kalmaz.

4-Sayfa adedini göz önüne alarak kağıt bastırma ve notere onaylatma zorunluluğu ortadan kalkar.

5-e-Defter uygulaması sayesinde belgelerinizi güvenli bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

e-Defter uygulaması elektronik ortam üzerinden başvuru alınır. Başvuru esnasında yöntemler, tüzel kişi ve gerçek kişi arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu taahhütnamesini doldurur. Mükelleflerin başvuruyu yapan kurumun sahip olduğu mali mühür ile onay vermeleri gerekir.

Mükellef gerçek kişi ise yine www.edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu ve taahhütnameyi doldurup kendilerine ait mali mühür ya da nitelikli elektronik imza ile onay vermek durumundadır.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturup işlemek isteyen kişilerin tüm e-Defter işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığın’dan uyumluluk onayı almış bir yazılım ile yapması gerekir.

 

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