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Yerel Düzensiz göçmenlerin balık istifi yolculuğu
Yerel

Düzensiz göçmenlerin balık istifi yolculuğu

Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapan 38 kaçak göçmen 16 saat boyunca 17 kişilik minibüse 38 yolculuk yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:38:00 -
Düzensiz göçmenlerin balık istifi yolculuğu

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma başlattı. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen, 38 kaçak göçmeni Diyarbakır'dan Ankara'ya getiren 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 adet minibüs ve ona öncülük eden araç durduruldu, minibüslerin içerisi kontrol edildiğinde aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 38 Afganistan uyruklu, düzensiz göçmen tespit edildi.

Ayrıca şüpheli minibüs şoförü H.Y. isimli organizatör olduğu öğrenilen şahıs ve öncü araç sürücüsü şüpheli A.A. ekipler tarafından yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi.

2 organizatör şüpheli şahıs ifadesinin ardından Ankara Gölbaşı Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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