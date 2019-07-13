Düzce’nin yüzde 45’i kitap okuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 Kütüphane ve kitap verilerini açıkladı. Buna göre Düzce’de 7 Halk Kütüphanesi bulunurken, kütüphanelerde 125 bin 178 kitap bulunuyor. Ayrıca, Düzce’nin yüzde 45’ide kitap okuduğu açıklandı.

Düzce’de her geçen gün kitap okuma oranları artıyor. 2017 yılında Düzce’de yüzde 39 bandında olan okur sayısı 2018 yılında yüzde 45’lere kadar çıktı. Kütüphane sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Düzce’de 7 tane Halk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerde 125 bin 178 kitap bulunuyor. Ayrıca, Düzce’de 174 bin 897 okur bulunuyor. Bu okurların 28 bin 427’si halk kütüphanelerine üye olarak sürekli kitap okumaya gidiyor. Kütüphanelerde bulunan 73 bin 676 kitap ise okurlara ödünç olarak verildi.

Kütüphanelerde hangi tür kitap var

Düzce’deki Halk kütüphanelerinde 3679 Genel kitap, 5175 felsefe ve psikoloji kitabı, 11 bin 492 din kitabı, 21 bin 45 sosyal bilimler kitabı, 2 bin 124 dil bilimleri kitabı, 2 bin 745 doğa bilimleri ve matematik kitabı, 4 bin 852 uygulamalı bilimler ve teknoloji kitabı, 4 bin 779 sanat kitabı, 54 bin 495 edebiyat ve roman ve 14 bin 792 Coğrafya ve tarih kitabı bulunuyor.

Yabancı dil kitapları da var

Düzce’de ayrıca 913 İngilizce, 57 Fransızca, 47 Almanca, 82 Arapça, 5 Farsça, 2 İspanyolca, 2 İtalyanca, 3 Rusça, 331 çok dilli ve 660 diğer diller olmak üzere toplam 2 bin 102 yabancı dil kitabı bulunuyor. Ayrıca 1928 Harf devrimi sonrasında basılmış eski Türkçe harfli 52 kitap bulunuyor.