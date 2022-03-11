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Gündem Düzce'de yürekler ağza geldi! 12 kişi yaralandı
Gündem

Düzce'de yürekler ağza geldi! 12 kişi yaralandı

Düzce'de servis minibüsünün su kanalına devrilmesi sonucu hafif yaralanan 12 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:55:00 -
Düzce'de yürekler ağza geldi! 12 kişi yaralandı

Halil O. idaresindeki 81 S 0962 plakalı işçi servisi, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Duraklar mevkisinde kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Minibüs sürücüsü ile 11 işçi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Daha sonra iş yerine giden işçilerden bazılarının hafif ağrı hissettiğini belirtmesi üzerine minibüste bulunanların hepsi, iş yeri sahibi tarafından hastaneye gönderildi.

Tedbir amaçlı tedavi altına alınan minibüs sürücüsü ve işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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