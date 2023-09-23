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Yerel Düzce'de yanan 2 ev ve ardiye kullanılamaz hale geldi
Yerel

Düzce'de yanan 2 ev ve ardiye kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-23 06:42:00 -

Düzce’de geceyi aydınlatan yangın güçlükle söndürülürken, tek katlı 2 ev ve yanında bulunan ardiye kullanılamaz hale geldi.

Olay Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Er ailesine ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. Ev ahalisi apar topar evden çıkarken, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan yangında Turgut Er’in evinde başlayan yangın, Cem Er’in evine de sıçradı. Alev alev yanan evlerde söndürme çalışmaları devam ederken, yangın evlerin yanında bulunan ardiyeye de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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