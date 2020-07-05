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Aktüel

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:15:52 -
Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 34 VJ 8285 plakalı otomobil, Yığılca-Zonguldak Alaplı bağlantı yolunun Derebaşı mevkisindeki köprüden düştü.

Yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlanarak dere yatağında durabilen otomobildeki sürücü Ahmet Demir, araçta bulunan Ali Demir, Abdullah Demir, Merve Usta ve Burcin Usta, araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Alaplı ve Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden yola çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alındı.

Yığılca Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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