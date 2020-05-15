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Düzce’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden korona virüs denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde aynı anda başlatılan Güven Huzur uygulamasını il merkezinde 4 ayrı kanaldan gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:16:47 -
Düzce’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden korona virüs denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde aynı anda başlatılan Güven Huzur uygulamasını il merkezinde 4 ayrı kanaldan gerçekleştirdi. Kontrollerde maskelerini çenelerine takanlar ve sosyal mesafeye uymayanlar uyarıldı.


İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeye göre ülke genelinde Berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM), toplu ulaşım araçlarında korona virüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetleniyor. İl genelinde maske yasağının başlatılmasının ardından maskesiz çıkan vatandaşlar emniyet ekiplerince evlerine gönderilirken, toplu alanlarda oturan vatandaşlar da sosyal mesafeye uyulmadığı için bulundukları alanlardan kaldırıldı. Maskelerini çenelerine takan vatandaşları da uyaran emniyet ekipleri, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu belirtti. Emniyet ekiplerini gören vatandaşlar ise ceplerinde veya çenelerinde taşıdıkları maskeleri takmak yerine kaçması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar da emniyet ekiplerince uyarıldı.

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