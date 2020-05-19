Düzce'de "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" gerçekleştirdi.

İstanbul Caddesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maske takan katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Selim Cicü, tur öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla etkinliği bu yıl farklı şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl Ankara ve Çanakkale'ye pedal çevirdiklerine değinen Cicü, "İnşallah seneye Sarıkamış'a gideceğiz. Sarıkamış'a pedal çevirmeyi planlıyoruz. Bunlar hazırlık turlarımız. Şimdi 100 kilometrelik turumuzu tamamlayıp önümüzdeki bayramlara bakacağız inşallah. Herkesin bayramını kutluyorum. Ayrıca Kadir Gecemiz de mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyelerinden Ramazan Aldaş da bisiklet turunu her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Aldaş, 15 ile 50 yaş arasındaki kulüp üyelerinin geçmişte düzenledikleri turlarda yer aldığını fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ki tura 20 yaş altı arkadaşlarının katılamadığını belirterek, "Şu an küçük kardeşlerimiz yanımızda yok. Zaman kaybetmemek için onlara hediyelerini gündüz verdik. Şimdi ise turumuzu tekrardan her sene olduğu gibi yine yapacağız. Kutlamamızı bu şekilde yaparak evlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Daha sonra yaklaşık 30 kişilik grup, 100 kilometrelik parkurda sürüşe başladı.