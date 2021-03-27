Batı Karadeniz bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Düzce-Zonguldak karayolunda aksaklıklar yaşanıyor. Peki, yol açıldı mı?

Düzce Zonguldak karayolu açıldı mı?

Kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart akşamı heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor. Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, görevlilerden bilgi aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte sahada süreci takip ettiğini dile getiren Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.