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Yerel Düzce Üniversitesi’ni sarsan olay! Suriye uyruklu öğrenci intihar etti
Yerel

Düzce Üniversitesi’ni sarsan olay! Suriye uyruklu öğrenci intihar etti

Düzce’de üniversitede okuyan Suriye uyruklu öğrenci Milad Almahmoud ormanlık alanda canına kıydı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:33:00 -
Düzce Üniversitesi’ni sarsan olay! Suriye uyruklu öğrenci intihar etti

Olay, Düzce’nin Orhangazi Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Milad Almahmoud, üniversiteye yakın ormanlık alan içerisinde canına kıydı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Milad Almahmoud, cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morgu götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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