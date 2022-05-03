Düzce 3.1 büyüklüğünde depremle sallandı
Kandilli Rasathanesi, Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40'ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Olumsuz ihbar yapılmadı
Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce’de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.