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Yerel Düzce 3.1 büyüklüğünde depremle sallandı
Yerel

Düzce 3.1 büyüklüğünde depremle sallandı

Kandilli Rasathanesi, Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 00:43:00 -
Düzce 3.1 büyüklüğünde depremle sallandı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40'ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Olumsuz ihbar yapılmadı

Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce’de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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