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Spor Duyuruldu! Maçta forma giyemeyecek
Spor

Duyuruldu! Maçta forma giyemeyecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 20:06:00 -
Duyuruldu! Maçta forma giyemeyecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Henrique'nin, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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