Duyurdular... Türkiye'ye karşı dikkat çeken hamle! Suudi Arabistan ile milyar dolarlık dev anlaşma.. Müthiş gelişme!

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Merkez Bankası arasında 5 milyar dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir" denildi. Açıklamada, "Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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