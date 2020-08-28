Duyurdular: Esed rejiminin tavrından memnun kalmadık

Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarının genel manada olumlu geçtiğini ifade eden muhaliflerin eş başkanlığını yapan Hadi el Bahra, ama Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin tavrından memnun olmadıklarını bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ile Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplamda 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu 'küçük grup' üyelerinin toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde sürüyor.

Günün ikinci oturumu TSİ 17.30 sularında biterken muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapılan istişarelerin genel manada olumlu geçtiğini söyleyen Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasayla ilgili yargının bağımsızlığı, milli kimlik, bireysel özgürlükler ve devletin egemenliği gibi konularda görüş alış verişi yaptıklarını aktardı.

Anayasa ile ilgili konuların dışına çıkmadıklarının ifade eden Bahra, kendi açılarından bu görüşmelere iyi niyetle başladıklarını bildirdi.

Toplantılarda Beşşar Esed rejimi ve sivil toplum kuruluşlarında rejimin seçtiği delegelerin tutumundan memnun olmadığını söyleyen Bahra, tartıştıkları konularla ilgili 'bunlar anayasal konular değil genel milli konular' dediklerini, ama bunun tamamen yanlış olduğunu, çünkü anayasa ile ilişkisi olmayan arka plan konularını kendilerinin gündeme getirdiğini, kendilerinin dile getirdiği egemenliğin anayasanın ana unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Dördüncü tur toplantıları ne zaman?

Üçüncü tur toplantılarının yarın biteceğini tarafların ortak noktalarının listesini çıkaracaklarını ve bu konuların dördüncü tura gündem maddesi olarak taşınması için teklif yapacaklarını ifade eden Bahra, dördüncü tur toplantılarını eylül ayının sonuna doğru yapılabileceğini kaydetti.

Esed rejimi, Jeffrey'in muhaliflerle görüşmesine tepkili

Ayrıca, Beşşar Esed rejiminin eş başkanlığını yürüten Ahmed Kuzbari düzenlediği basın toplantısında ısrarlara rağmen İngilizce konuşmayı kabul etmedi.

Kuzbari, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in muhalifler ile pazartesi günü yaptığı görüşmeye tepki gösterdi. Kuzbari, Jeffrey'nin 3. tur görüşmelerin başlamasından hemen önce muhalif heyetle görüştüğünü belirterek bunun ne manaya geldiğini sordu. ABD’nin Komite’nin çalışmalarına apaçık müdahalesi olduğunu söyleyen Kuzbari, bunu kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

Yarın sona eriyor

Toplantılar, yarın sabah ve öğlen iki oturumda yapıldıktan sonra 3. tur görüşmeler tamamlanacak.

Ayrıca, 24 Ağustos tarihinde İsviçre'de yapılan testlerde yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edilen 4 delege ise toplantılarda bulunmuyor.

Testleri pozitif çıkan delegelerin kimlikleri açıklanmamış, hepsinin Şam'dan geldiği belirtilmişti.